Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Altay Bayındır transferinde mutlu sona çok yakın!

Beşiktaş'ın milli oyuncumuz Altay Bayındır transferinde mutlu sona çok yakın olduğu İngiliz basını tarafından öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetim, Manchester United ile görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Kaleye mutlaka ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlı kulübün listesinde bulunan Altay Bayındır ile ilgili iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde Kartal'ın 28 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. İngiliz devi ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu aktarıldı. Manchester United, Altay Bayındır'ı 2023 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağlamıştı.

LİGDE FORMAYA HASRET

Altay Bayındır, Premier Lig'de uzun zamandır formaya hasret kaldı. Sezonun ilk 6 haftasında Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi, daha sonra formayı Senne Lammens'e kaptırdı. Yaklaşık 6 aydır Premier Lig'de görev alamayan 28 yaşındaki eldiven düzenli olarak forma giyeceği takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 6 maçta kaleye geçen Altay kalesinde 11 gol gördü.

Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
Tedesco ipleri böyle eline aldı!
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45