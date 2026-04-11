Oh’tan gol şov

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Ara transfer döneminin yıldız isimlerinden Hyeon Gyu Oh gollerini sıralıyor. Antalyaspor maçını da boş geçmeyen Güney Koreli forvet, Süper Lig'de 9 maçta 6. kez ağları sarsmayı başardı. Özellikle attığı iki golde de usta işi son vuruşlara imza atan 24 yaşındaki futbolcu, alkışları kaptı. Başarılı oyuncu, gollerinin 5'ini Tüpraş Stadı'nda kaydederek iç sahada etkili bir performans sergiledi. Oh, Alanyaspor'dan sonra Antalyaspor'a da gol atarak Antalya temsilcilerini üzdü.