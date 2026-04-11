Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş

Büyük kaptan

Orkun Kökçü, Antalyaspor önünde ilk 10 dakikada 1 gol, 1 asistle 3 puanı müjdeledi. Yıldız isim skor katkısına devam etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Büyük kaptan

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Antalyaspor maçında klasını bir kez dana gösterdi, Müsabakanın ilk 10 dakikasında 1 gol, 1 asist yapan başarılı orta saha oyuncusu, skor katkısını sürdürüyor. Orkun, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 7 gol atarken 6 da asist yaptı ve 13 gole direkt katkı sundu. 25 yaşındaki yıldız özellikle iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ünde ağları havalandırdı.

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk sezonunda önemli bir skor katkısında bulundu. 25 lig maçında 7 gol, 9 asistle 16 gollük katkıya ulaşan milli futbolcu, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Yıldız ismin Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Geçen sezon Benfica'da Portekiz'de 33 lig maçında 7 gol, 7 asistle 14 gole katkı yapan Orkun, siyah-beyazlılarda daha sezon bitmeden bu rakamı geride bıraktı.

BALLET'İN JENERİKLİK FÜZESİ

Samuel Ballet, 2. yarının başında attığı jeneriklik golle dikkat çekti. Geçen hafta Eyüp maçında uzaktan şutunda direğe takılan Ballet, dün Beşiktaş'ı üzdü. Daha önce F.Bahçe'ye karşı 1 asist yapan İsviçreli isim 4 gol, 1 asiste sahip.

STREEK'İN GOL KATKISI SÜRÜYOR

Antalyaspor'da Van de Streek skor katkısını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takımın en fazla skor katkısı veren ismi olan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş karşısında ligde 6. kez sevindi. 3 de asisti olan 33 yaşındaki forvet toplamda 9 gole etki etti.

