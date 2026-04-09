Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol ve VAR'a tepki gösterdi. Sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Daltaban, "UEFA ise UEFA, FIFA ise FIFA, CAS ise CAS, savcılık ise savcılık. Son maç özelinde hakemlerin performans problemlerinin olduğunu da gözlemliyoruz. Sen hakemsin, topa 40 metre uzak kalma hakkın yok bir defa. Hadi uzak kaldın, görmeden, anlamadan, dinlemeden nasıl çalarsın o düdüğü" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol ve VAR'a tepki gösterdi. Sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Daltaban, "UEFA ise UEFA, FIFA ise FIFA, CAS ise CAS, savcılık ise savcılık. Son maç özelinde hakemlerin performans problemlerinin olduğunu da gözlemliyoruz. Sen hakemsin, topa 40 metre uzak kalma hakkın yok bir defa. Hadi uzak kaldın, görmeden, anlamadan, dinlemeden nasıl çalarsın o düdüğü" şeklinde konuştu.