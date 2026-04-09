Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş PFDK şoku

Derbi sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve Cerny, açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak, Agbadou ise ‘hakaret’ sebebiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde uzatma dakikalarındaki penaltı kararı nedeniyle yapılan sert açıklamaların ardından siyah-beyazlı kulüp PFDK'lık oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculardan Vaclav Cerny futbolun itibarınız zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SİYAH-BEYAZLI KULÜBE DE SEVK

Emmanuel Agbadou ise müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41'inci maddesi uyarınca tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na verildi. Siyah-beyazlı kulüp ise derbideki 'çirkin ve kötü tezahürat'; müsabaka sonrası kulüp resmi X sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımdaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalardan ötürü Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, F.Bahçe derbisinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etmişti. Adalı, "Birazcık utanmaları varsa görevlerinden istifa ederler. Lütfen Türk futbolunun yakasından düşün. Neye çalışıyoruz biz? Şampiyonluk iddiamız mı vardı? Yok. 3-4 hafta önce bizi temizlediler" diye konuşmuştu.

AGBADOU NE DEMİŞTİ?

Fildişi Sahilli savunmacı uzatma dakikalarında aleyhlerine çalınan penaltı sonrası hakem yönetimine ateş püskürmüştü. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu ileri süren Agbadou, "Asla penaltı değildi. Hakem olmayan bir şeyi icat etti. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

