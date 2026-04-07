Beşiktaş'tan yönetimi kararını verdi! Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatılacak mı?

Beşiktaş uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1-0 mağlup olurken, Ersin Destanoğlu'nun performansı teselli oldu. Kalesine adeta duvar ören 25 yaşındaki kaleci, toplam 6 kurtarışa imza atarak dev karşılaşmaya damgasını vurdu. Sofascore verilerine göre 8.3 reytingle derbinin en yüksek puanını alan Ersin Destanoğlu'nun muhteşem performansı, otoritelerin beğenisini kazandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da deneyimli eldivene sosyal medyada övgü yağdırdı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de vazgeçemediği başarılı kalecinin mukavelesi haziran ayında sona erecek. Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, 53 yaşındaki teknik adamın güvenini boşa çıkarmayan Ersin ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlı kurmaylar deneyimli file bekçisinin yıllık ücretine zam yaparak yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Yönetim ayrıca yaz döneminde Ersin Destanoğlu ile rekabet edebilecek düzeyde kaleci takviyesi yapmayı düşünüyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ

Siyah-beyazlı kalecinin Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa organize edeceği 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimali doğdu. A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sezonun ikinci yarısındaki başarılı performansının ardından 25 yaşındaki file bekçisini geniş kadroya dahil edebileceği ileri sürüldü.