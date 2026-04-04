Kondisyon ve taktik çalışması

Beşiktaş, dev derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
