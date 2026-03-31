Türk’e son görev

Yönetici Özkan Arseven'in kayınbiraderi ve Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın Genel Menajeri Bengü Arseven'in kardeşi Oğuzhan Türk vefat etti. Oğuzhan Türk için Ataköy Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
