Afrika hamlesi

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Siyah-beyazlılar farklı ülkelerdeki kulüpler ve scout ekipleriyle iş birliği yaparak genç yetenekleri İstanbul'a getiriyor. Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana'dan gelen oyuncular U19 Takımı ile birlikte antrenmanlara çıkıyor. Yönetimin Sierra Leone'de bulunan bir akademiyle iş birliğine gittiği belirtildi.