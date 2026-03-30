Beşiktaş'a transferde Exequiel Palacios müjdesi! Sezon sonu...

Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yazın en az 4-5 bölgeye takviye yapmayı planladıklarını vurgulamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda orta sahaya mutlaka ekleme yapmak isteyen Beşiktaş'ın bu bölge için Bayer Leverkusen'de forma giyen Palacios'u transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

OYUNCUYLA İLK TEMAS KURULDU

Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in yıldız oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği belirtildi. Siyahbeyazlı kurmayların Arjantinli yıldızın mevcut durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda Bundesliga kulübünün kapısını çalacağı aktarıldı. Bayer Leverkusen'le mukavelesi Haziran 2030'da sona erecek olan 27 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

14 MAÇ KAÇIRDI

Exequıel Palacios 12 Eylül 2025'te oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Arjantinli orta saha kas sakatlığı nedeniyle Bundesliga'da tam 14 maç kaçırdı. 24 Ocak 2026'daki Werder Bremen karşılaşmasıyla sahalara dönen deneyimli futbolcu, Bundesliga'da süre aldığı 11 müsabakada gol veya asist katkısı yapamadı.

İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA

Arjantinli futbolcu oyunun hem savunma hem de hücum yönünü başarıyla kotarabiliyor. Soğukkanlı yapısıyla baskı altındayken topu iyi saklayan Palacios, ayağı temiz olduğu için oyunu yönlendirebiliyor. Çalışkan ve pres oyununa yatkın olan tecrübeli oyuncu, tempoyu gerektiğinde düşürüp yükseltebiliyor.