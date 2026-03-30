Agbadou Oh'u üzdü

Beşiktaş yönetiminin kış transfer döneminde renklerine kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-Gyu Oh hazırlık maçında rakip oldu. Agbadou'nun forma giydiği Fildişi Sahili, Oh'un takımı Güney Kore'yi farklı mağlup etti: 4-0.

90 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, 2/2 başarılı top çalma, 3 geri kazanım, 57/60 isabetli pas ve 2/4 isabetli uzun top ile oynadı. Savunmada dengeli performans ortaya koyan Agbadou müsabakayı 7.0 reytingle tamamladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 58 dakika sahada kalan Güney Koreli forvetin 1 topu direkten döndü. 1 kilit pas atan Oh, Sofascore verilerine 6.6 reyting aldı.

KORE'NİN RAKİBİ AVUSTURYA

Oh'un forma giydiği Güney Kore yarın hazırlık sınavında Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ernst Happel Stadı'ndaki zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Diğer Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'nun ekibi Fildişi Sahili ise hazırlık maçında İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.