Rashica rakip oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Beşiktaş'ta forma giyen Milot Rashica, A Milli Futbol Takımımıza rakip oldu. Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, salı günü Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finali öncesi 23 kişilik aday kadroya siyah-beyazlı oyuncuyu da davet etti. Slovakya maçında kadroda olmasına rağmen süre alamayan 29 yaşındaki futbolcu, 63 kez milli formayı giyerken 12 gol kaydetti.