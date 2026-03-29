Anlamlı etkinlik

29 Mart 2026 Pazar 06:51
Çekmeköy'de bir okulda meydana gelen menfur saldırı neticesinde hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in Beşiktaşlı oğlu Kemal Karataş, İlelebet Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Tüpraş Stadı'nda ağırlandı. Stadı gezen ve müzeyi ziyaret eden minik Kemal'e etkinliğin sonunda siyah-beyazlı forma hediye edildi.