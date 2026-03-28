2 milyon 720 bin TL ceza!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
PFDK, Beşiktaş'a sahasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasından ağır bir fatura çıkardı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah beyazlılara taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 2 milyon 500 bin, saha olayları sebebiyle de 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 720 bin lira para cezası uygularken, kısmi olarak tribün kapama cezası da verdi.