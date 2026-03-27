Milli ara Cerny’e yaradı

Teknik heyetin performansını artırması için özel görüşmeler yaptığı Çekyalı oyuncunun öz güveni ve morali yerine geldi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Son maçlarda 'duraklama' dönemine giren Vaclav Cerny'e ara ilaç gibi geldi. Teknik heyetin performansını artırması için özel görüşmeler yaptığı Çekyalı oyuncunun öz güveni ve morali yerine geldi. Yıldız futbolcu milli aranın ardından formunu yükselteceği konusunda teknik heyete garanti verdi. Son 3 lig maçında skora katkı yapamayan Cerny, tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.