CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a Alman forvet: Ilyas Ansah!

Yaz transfer döneminde golcü takviyesi planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen sürpriz isim Ilyas Ansah oldu. Alman basını, siyah-beyazlıların Union Berlin forması giyen 21 yaşındaki santrforu transfer listesine eklediğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaz döneminde en az 4-5 takviye yapacaklarını açıklamıştı. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber önderliğinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlılar forvet arayışlarında rotayı Bundesliga'ya (Almanya 1. Ligi) çevirdi. Alman basınında yer alan habere göre; Hyeon-Gyu Oh'un yanına golcü almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Union Berlin'in 21 yaşındaki golcüsü İlyas Ansah'ı yakından takip ediyor.

12 MİLYON EURO

Haberde Beşiktaşlı yetkililerin Alman forveti yaz transfer döneminde Boğaz'a getirmek istediği aktarıldı. Siyah- beyazlıların İlyas Ansah'ın son vuruşlardaki yeteneğinden etkilendiği ve bu transfer için Bundesliga temsilcisine 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Berlin temsilcisi genç yeteneği Padernborn'dan 4 milyon euro artı bonuslar karşılığında renklerine katmıştı. Siyah-beyazlıların scout ekibinin İlyas Ansah'ın sezon sonuna kadar gelişimini izleyeceği öğrenildi.

GELİŞİME AÇIK GOLCÜ

Yüksek potansiyeli ile gelişime açık oyuncu olan Ansah, savunma arkasına yaptığı etkili koşularla dikkat çekiyor. Santrforun yanı sıra hem kanat hem de ikinci forvet gibi farklı hücum rollerinde oynayabiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a benimsetmeye çalıştığı pres oyununa son derece yatkın.

UNION'UN EN ÖNEMLİ KOZU

Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gana asıllı Alman forvet, görev yaptığı 26 maçta 5 kez ağları salladı. 3 de gol pası veren İlyas Ansah, Union Berlin'in Rani Khedira ile birlikte en golcü futbolcusu konumunda. Almanya Kupası'nda 3 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, gol kaydedemedi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
