Bahçeşehir biletleri satışta

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Euro Cup yarı final ilk maçında, 31 Mart Salı günü Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu. Fiyatlar şöyle: Saha içi VIP 1. Sıra Orta: 15.000, Saha içi VIP 1. Sıra Köşe: 12.000, K-1 Blok (Protokol): 4.000, 1. Kategori Tribün B1 C1 D1 Blok: 1.500, 1. Kategori Tribün A1 E1 I1 Blok: 1.000, 1. Kategori Tribün F1- G1-H1-N1-O1 Blok: 750, 2. Kategori Tribün A2 B2 C2 D2 E2 Blok: 500 TL.
