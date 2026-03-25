TFF tarihi değiştirdi

Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finali oynanacağı için Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için düzenleme yapıldı. TFF'den dün yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın yarı finale kalması halinde 12-13-14 Mayıs tarihlerinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bir hafta önceye çekilip 5-6-7 Mayıs tarihlerine alınacağı duyuruldu.

MAĞDURİYET DOĞDU

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın kupadaki olası iç saha maçıyla alakalı önemli bir konuya değindi. Riva'da bir açıklama yapanMecnun Otyakmaz,"20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'Stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı karışmazdık. Ama şimdi bir çözüm bulacağız" dedi.