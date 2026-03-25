Beşiktaş'a İspanyol stoper! Menajeriyle ilk görüşme yapıldı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta öncelikli hedeflerden birisi savunmayı güçlendirmek. Ara transferde kadroya katılan Emmanuel Agbadou ya da daha üst seviyede bir transfer yapmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla Aston Villa'da forma giyen Pau Torres'i gündemine aldığı ve 29 yaşındaki İspanyol stoperin menajeriyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

27 MAÇTA OYNADI

Oyuncu için maliyet araştırmasını sürdüren yönetimin sezon sonu Torres için Aston Villa'ya teklifte bulunacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon İngiliz ekibiyle 27 maça çıkan deneyimli savunmacı söz konusu karşılaşmalarda skora katkıda bulunamadı. 22 milyon euro piyasa değeri bulunan Pau Torres'in İngiliz ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.