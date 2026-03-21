Beşiktaş'tan Güney Kore harekatı!

Beşiktaş yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, birçok bölge için alternatifli liste oluştururken, 10 numaraya sürpriz bir isim gündeme geldi. O isim; yeni golcü Hyeon-Gyu-Oh'un vatandaşı Jun-ho Bae...

İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için şimdiden harekete geçildi. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalmak istediğini belirten Oh da milli takımdan arkadaşı için bu transferde devreye girdi. Stoke City'le sözleşmesi haziran 2027'de bitecek olan genç 10 numara için siyah-beyazlılar, beş milyon euroluk bütçe ayırdı. Önümüzdeki günlerde Bae için resmi temaslar başlayacak.

STOKE'UN VAZGEÇILMEZİ!

2023'te Stoke City'ye gelen Bae, İngiliz ekibinin vazgeçilmez isimlerinden oldu. Bu sezon Ada ekibiyle Championship'te 36, FA Cup'ta 2 ve EFL Cup'ta 1 olmak üzere toplamda 39 maça çıktı ve 2 bin 791 dakika sahada kaldı. Bae, 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.