CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan Güney Kore harekatı!

Oh’tan memnun olan Beşiktaş, Güney Koreli 10 numara Jun-ho Bae’nin peşine düştü. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Stoke City’le masaya oturacak. Oh da bu transfer için devrede olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Güney Kore harekatı!

Beşiktaş yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, birçok bölge için alternatifli liste oluştururken, 10 numaraya sürpriz bir isim gündeme geldi. O isim; yeni golcü Hyeon-Gyu-Oh'un vatandaşı Jun-ho Bae...

İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için şimdiden harekete geçildi. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalmak istediğini belirten Oh da milli takımdan arkadaşı için bu transferde devreye girdi. Stoke City'le sözleşmesi haziran 2027'de bitecek olan genç 10 numara için siyah-beyazlılar, beş milyon euroluk bütçe ayırdı. Önümüzdeki günlerde Bae için resmi temaslar başlayacak.

STOKE'UN VAZGEÇILMEZİ!

2023'te Stoke City'ye gelen Bae, İngiliz ekibinin vazgeçilmez isimlerinden oldu. Bu sezon Ada ekibiyle Championship'te 36, FA Cup'ta 2 ve EFL Cup'ta 1 olmak üzere toplamda 39 maça çıktı ve 2 bin 791 dakika sahada kaldı. Bae, 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:07
ManU'ya Bournemouth engeli! ManU'ya Bournemouth engeli! 01:02
Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! Yazgan: Bu işin peşini bırakmayacağız! 00:21
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Transferde 11 rakip var 00:21
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... 00:21
G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! G.Saray'ın istediği yıldızlara Juve kancası! 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 00:21
İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! İşte Göztepe-G.Saray maçının tarihi! 00:21
Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! Nijerya'da Victor Osimhen'e büyük destek! 00:21
F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! F.Bahçe Beko ikinci yarı açıldı! 00:21
Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! Brezilya ekibi Fred'den vazgeçmiyor! 00:21
G.Saray maçı sonrası Arne Slot'tan flaş sözler! G.Saray maçı sonrası Arne Slot'tan flaş sözler! 00:21