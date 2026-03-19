CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta tek hedef zafer! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta tek hedef zafer! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Gençlerbirliği'ni yenerek moral bulan Beşiktaş bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar maçı kazanıp hem seri başlatmak hem milli ara sonrası oynayacağı derbiye 3 puanla gitmeyi amaçlıyor. İşte bu mücadele öncesi tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta tek hedef zafer! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ankara'da Gençlerbirliği engelini Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle aşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu. Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kartal, haftaya 49 puanla 4'üncü sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı takımda zorlu karşılaşma öncesi iki eksik bulunuyor. Takımla antrenmanlara başlayan ancak fizik olarak hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yanı sıra Malili forvet El Bilal Toure Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. İki oyuncunun milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

SALİH SINIRDA

Kasımpaşa maçı öncesinde Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli orta saha, bu akşam sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Siyah-beyazlı takım taraftarının desteğiyle rakibini yenerek hem yeni seri başlatmak hem de milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi amaçlıyor. Sezonun ilk devresinde Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 5 karşılaşmayı kazanamadı. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1 mağlup olan Kartal, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda 3-1 yenilirken, deplasmandan 1-1'lik skorla döndü.

İŞTE BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil, Cafu, Baldursson, Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk

Samandıra'da büyük isyan!
Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 20. gün | Hamaney'den intikam mesajı: Katiller bedel ödeyecek
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde yıldız yağmuru!
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadece Uğurcan Sadece Uğurcan 01:55
En kötü hakem En kötü hakem 01:54
Çok kolay teslim olduk! Çok kolay teslim olduk! 01:49
Ada’da hüsran Ada’da hüsran 01:48
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! 01:46
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! 01:46
Daha Eski
Geçmiş olsun Geçmiş olsun 01:45
Uğurcan yetmedi Uğurcan yetmedi 01:44
Büyük şanssızlık Büyük şanssızlık 01:41
Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama! Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama! 01:35
Eczacıbaşı Dynavit dörtlü finalde! Eczacıbaşı Dynavit dörtlü finalde! 01:33
G.Saray, Devler Ligi'ne veda etti! G.Saray, Devler Ligi'ne veda etti! 01:29