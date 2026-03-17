Oh milli davet aldı

17 Mart 2026 Salı 06:50
Güney Kore Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçları için belirlenen kadro duyuruldu. Teknik direktör Hong Myung-Bo'nun açıkladığı 27 kişilik listede Beşiktaş'ın yıldız forveti Hyeon-Gyu Oh da yer aldı. Asya temsilcisi, hazırlık maçları kapsamında 28 Mart'ta İngiltere'de Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Güney Kore ikinci hazırlık karşılaşmasını 31 Mart'ta Avusturya ile Viyana'da oynayacak.