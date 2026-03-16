Beşiktaş’tan teklif aldım

Santos forması giyen kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı. 25 yaşındaki file bekçisi, "Geçen yıl ve bu yıl birkaç teklif aldım. Sonuncusu Beşiktaş'tan geldi. Santos ile doğrudan görüşme yaptılar. İyi iş çıkardığınız anda önemli kulüpler sizi takip etmeye başlar. Bu benim için de oluyor ve kararları kulüp ile birlikte alıyoruz" diye konuştu. Siyah-beyazlıların Brezilya kulübüne yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği aktarıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
