45'lik Beşiktaş

Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'ndaki mücadeleye iki takım da istediği gibi başlayamadı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde VAR, Koita'nın Djalo'ya yaptığı hareketi incelemesi için hakem Yasin Kol'u monitöre davet etti. Pozisyonu izleyen Kol, Koita'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ın maça ağırlığını koyması bekleniyordu ancak olmadı. Siyah-beyazlılar, oyunuyla taraftarlarına saç baş yoldurdu.

GOLLER 11 DAKİKADA GELDİ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte ise sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. İlk düdükle birlikte topun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar, oyunu da rakip kaleye yıktı. Aradığı, beklediği golü de 56'da Olaitan'la buldu. Bu golden 11 dakika sonra ise kaptan Orkun sahneye çıktı. Dar açıdan kullandığı serbest vuruştan sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Kalan dakikalarda kartal, farkı açacak fırsatları değerlendiremeyince maç 2-0 sona erdi. Beşiktaş puanını 49'a yükseltti.

CERNY YİNE TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cerny, Gençlerbirliği maçını da tamamlayamadı. Tecrübeli oyuncu, en son ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı. Cerny, o günden sonra ligdeki 9 maçta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oyundan alındı.

ASLLANI'YLE 73 DAKİKA

Siyah-beyazlıların devre arasında İtalyan ekibi İnter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, henüz 90 dakika sahada kalamadı. Dün Beşiktaş formasını ligde 6'ncı kez giyen üst üste de 5'inci defa 11 başlayan Kosovalı oyuncu, 73'üncü dakikada oyundan alındı. Asllani en fazla 81 dakika süre alabildi.

JOTA SILVA 1 DAKİKA OYNADI

Büyük umutlarla sezon başında kiralanan Jota Silva, bir türlü Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. Tecrübeli oyuncu özellikle son aylarda formayı unuttu. Alanya, Başakşehir, Göztepe ve Galatasaray maçlarında süre alamayan Portekizli oyuncu, dün de Kocaelispor maçında olduğu gibi son bir dakikada oyuna dahil oldu.

5 YIL SONRA BAŞKENT

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı. Söz konusu 2020- 2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

FORMA TONGYA'NIN

Gençlerbirlıği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti. İki isim de sahada etkili bir oyun oynayamadı.

DERBİYE GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının 11'inde Galatasaray derbisine göre tek değişiklik yaptı. Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

ÜÇ EKSİKLE SAHADA

Siyah-beyazlılar'da sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, dün başkent Ankara'da yoktu. Beşiktaş'ın kafilesine sezon başında kadroya katılan gurbetçi oyuncu Taylan Bulut da teknik heyetin kararıyla kafileye dahil edilmedi. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısına böylece üç eksikle çıktı.