Beşiktaş'ta yeniden Lauriente sesleri! İşte yönetimin transfer planı

Yeni transferlerle toparlanan Beşiktaş, bir yandan Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen siyah-beyazlılar, şimdiden bazı isimlerle temasa geçmeye başladı. O isimlerden biri de; Kara Kartal'ın eski göz ağrısı Armand Lauriente... Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandı.

FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAK

Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncuyu geçtiğimiz yaz tarnsfer döneminde de istemiş ancak İtalyan ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Sassuolo'yla sözleşmesi 2027 haziranda bitecek olan oyuncuyu için Beşiktaş yönetimi, bu kez renklerine bağlamaya kararlı... Kanat transferinde listenin ilk sırasında yer alan Fransız yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente, bu sezon 29 maçta oynadı ve 5 gol atıp, 7 de asist yaptı.

EZELİ RAKİPLER DE İSTEDİ

Armand Lauriente'yi yaz aylarında Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile Fenerbahçe de istemiş ancak iki kulüp de oyuncuyu transfer etmeyi başaramamıştı.