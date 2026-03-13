Cengiz gözden düştü

Sezon başında Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki macerasına güzel başladı. Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk resmi maçta RAMS Başakşehir'e gol atan ve Kartal'a galibiyeti getiren 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk 10 karşılaşmada 4 kez ağları salladı. Ancak son haftalarda performansında belirgin bir şekilde düşüş yaşayan Cengiz Ünder adeta 'duraklama' dönemine girdi. Son olarak 19'uncu haftada Eyüpspor deplasmanında fileleri havalandıran tecrübeli kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de süre aldığı son 6 karşılaşmada skora katkı yapamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ideal 11 kurgusunda kendisine yer bulamayan deneyimli futbolcu ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Yıl sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

22 MAÇTA 8 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenen Cengiz Ünder bu sezon 22 maçta forma şansı buldu. Trendyol Süper Lig'de 5 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı futbolcu 2 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol pası veren 28 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 gole katkı yaptı.

SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda yaz döneminde Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 53 yaşındaki teknik adam yorumculuk yaptığı dönemde tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak "Cengiz'i bana ver, 1 ayda ligin yıldızı yapayım. Çok uzun sürmez" ifadelerini kullanmıştı.