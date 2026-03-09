CANLI SKOR ANA SAYFA
Kadınlar Günü kutlaması

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Açıklamada, "Kulübümüz, tarihimiz boyunca faaliyet gösterdiği branşlarda kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir. Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
