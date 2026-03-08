Oyundan atamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbideki hakem yönetimine çok büyük bir tepki gösterdi. Sergen Yalçın, "Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık... İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20'de atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, F.Bahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!" dedi.

NASIL ATMAZSIN!

"F.Bahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi" diyen Yalçın şunları söyledi: "Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil. Bunların çiftliği değil burası. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarıdan nasıl atmazsın! Adamı 20'de nasıl atamazsın! Senin işin bu. Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu."

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Trendyol Süper Lig'de G.Saray ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada Vaclav Cerny'nin vuruşu Abdülkerim döndü. Siyah-beyazlı futbolcular hakem Ozan Ergün'den elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün ise oyunu sürdürdü. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen onay sonrası devam kararında kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcular da bu karara büyük bir tepki gösterdi.

"İLK YARIDA ATILACAK SANE, 1 SAAT SONRA ATILDI"

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, hakem yönetimine isyan etti. Sane'nin oyundan geç atıldığını savunan yıldız maestro, "İlk yarıda atılacak oyuncu 1 saat sonra atıldı. Kırmızı kartın öncesinde ikinci sarı kart konusu var. Neden bilmiyorum. Hep bize karşı bir şeyler oluyor. Anlamıyorum gerçekten" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI POZİSYONU VAR İNANILMAZ"

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, derbideki hakem yönetimine büyük bir tepki gösterdi. Özellikle sarı kartı bulunan Osimhen'in düdükten sonra topa vurmasının kesinlikle kırmızı kart olduğunu savunan Destanoğlu, "Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz bir pozisyon. Başkalarına çağırıyorlar, şimdi çağırmıyorlar. VAR nasıl çağırmıyor? Anlam veremiyorum. 2. yarı Osimhen'in pozisyonu var, arkasını dönüyor. İnanılmaz. Anlam veremiyorum" dedi.