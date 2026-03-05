Kusursuz lider

Beşiktaş yeni transferlerin katılımıyla birlikte gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kartal, namağlup zirvede çeyrek finale adını yazdırdı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya atak başlayan Beşiktaş, 27'nci dakikada perdeyi açtı. Murillo sağ çaprazdan sert bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi: 1-0.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

38'de sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih, sağ çaprazdan farkı ikiye çıkardı: 2-0. 42'de kaleci Erdem'in sektirdiği topa altı pas üzerinde dokunan Hyeon-Gyu Oh ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0. İkinci yarıda Galatasaray derbisini düşünüp oyunu rölantiye alan Beşiktaş, 81'de Kartal'ın golüyle farkı 4'e yükseltti: 4-0. 85'te kaleci Ersin Destanoğlu'nun büyük hatasını affetmeyen Papanikolau, konuk takımın tek sayısını kaydetti: 4-1.

MAÇ ÖNCESİ BANDO ŞOV

Kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 90 dakika öncesi sergiledikleri performansla alkış aldı.

AMIR MURILLO FÜZE GÖNDERDİ

Beşiktaş'ın 'fırsat transferi' olarak Marsilya'dan renklerine kattığı Murillo, yine klasını konuşturdu. 27'nci dakikada kendi yarı alanından topu alan Panamalı sağ bek ceza sahası dışından kaleye adeta füze gönderdi ve açılış golünü kaydetti. 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki Göztepe maçında da sağ çaprazdan şık bir gole imza atmıştı.

PENALTI VAR'DAN İPTAL OLDU

Beşiktaş- Rizespor maçının 55'inci dakikasında Yasin Özcan ile Augusto arasında ceza sahası içindeki mücadele sonrası Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncular pozisyonun penaltı olmadığı yönünde Sağlam'a itirazda bulundu. VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izleyen hakem Sağlam penaltıyı iptal etti.

YALÇIN: LİDER ÇIKMAK ÖNEMLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyeti değerlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Derbiye en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız" açıklamasını yaptı.

KUPA GOLCÜSÜ KARTAL KAYRA

Kartal Kayra Yılmaz Ziraat Türkiye Kupası'nda gol atmayı alışkanlık haline getirdi. 72'nci dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki orta saha, 81'inci dakikada fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu, kupada daha önce Keçiörengücü karşısında Salih Uçan'ın asistinde voleyle şık bir gole imza atmıştı.

123. YILA ÖZEL PANKART

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün 123. kuruluş yıl dönümüne özel pankart hazırladı. "Türk sporunun temel taşı Beşiktaş JK 123 yaşında!" yazılı koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'nin fotoğrafları da yer aldı.

KAPTAN ORKUN DÜMENE GEÇTİ

Kocaeli maçında kart cezasından dolayı forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü 1 maç aranın ardından dümene geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Kocaeli maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın da Rizespor karşısında görevinin başına döndü.

SALİH UÇAN'DAN GOL SİFTAHI

Salih 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu son olarak Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Konya müsabakasında ilk 11'de görev yapmıştı. Keçiörengücü maçında asist yapan 32 yaşındaki futbolcu, Rize karşısında ağları salladı, ilk golünü kaydetti.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ

Siyah-beyazlıların Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi. Türkiye Kupası'nın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk defa Beşiktaş formasını terleten 19 yaşındaki sol bek, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de görev aldı.