Kore Boğası alev aldı

Güney Koreli golcü Çaykur Rizespor maçında da şovunu sürdürdü. Yine ağları sallayan Hyeon-Gyu Oh, 5 maçta tam 6 gole katkı yaptı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Kış döneminde Genk'ten transfer edilen Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş'a katkı vermeye devam ediyor. Kore Boğası, Çaykur Rizespor maçında da fırsatçılığını konuşturup ağları salladı. 24 yaşındaki forvet 5 resmi maçta 4'üncü golünü kaydetti. 2 de asist yapan Oh, 6 gole direkt etki etti. Öte yandan KNT Football'a açıklama yapan Güney Koreli golcü, "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana ekstra motivasyon sağlıyor. Daha fazla gol atmak için daha çok çalışıyorum" dedi.