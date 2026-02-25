Güney Kore basını, Hyeon-Gyu Oh'un performansını yakından takip ediyor.
25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Güney Kore basını, Hyeon-Gyu Oh'un performansını yakından takip ediyor. Donga gazetesi, Oh'un Göztepe'ye attığı gole değinerek, "Bu kez 122 km hızdaki güçlü şutuyla fileleri havalandıran Hyeon-gyu Oh, gollerine aralıksız devam etti. Golün etkisi o kadar büyüktü ki, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevinçle diz çöktü" diye yazdı. Inter Football da "Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeon-gyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı" diye konuştu