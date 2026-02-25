Kocaeli mesaisi

Trendyol Süper Lig'de 24. haftada 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de 24. haftada 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Göztepe galibiyetinden sonra bir gün izin yapan siyah-beyazlılar dün Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı. Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.