Kartal gol gol gol

Süper Lig'de çıkışa geçen ve yeniden zirve hattında yer alan Beşiktaş'ın gol yollarındaki başarısı alkış topluyor. Ara transfer döneminde gelen yeni yıldızlarla birlikte hücum hattında güçlenen Kartal, son 3 maçta rakip filelere 9 gol gönderdi ve maç başına 3 gollük ortalama yakaladı. Bu gol ortalamasına yeni transferlerin verdiği katkı da dikkat çekti. Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh başta olmak üzere yeni isimlerin performansı ön plana çıktı.

OH'TAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Hyeon-Gyu Oh, forma giydiği 3 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı ve 1 penaltı kazandırdı. Özellikle jeneriklik golleriyle alkışlanan Oh, Beşiktaş'a önemli katkı sağladı. Göztepe'den gelen ofansif orta saha Junior Olaitan da eski takımına attığı gol ve hücumdaki liderliğiyle beğeni topladı. Sağ bekte beklentilerin yüksek olduğu Murillo ise Göztepe maçındaki şık golüyle güven verdi. Alanya maçında ileri çıkarak Oh'a asist yapan Fildişi Sahilli stoper Agbadou da skora katkı sundu.

ORKUN KÖKÇÜ RESİTALİ

Takım kaptanı Orkun Kökçü, hücumdaki liderliğiyle Beşiktaş'ta yıldızını parlatıyor. Orkun, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist yaptı ve 8 gole doğrudan katkı sağladı. Kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşayan 25 yaşındaki orta saha, taraftarların da sevgilisi haline geldi.

MUSTAFA'DAN İLK KATKI

Siyah-beyazlı takımın Başakşehir deplasmanında son saniyede bulduğu golde Mustafa Hekimoğlu'nun imzası vardı. Ara transfer döneminin ardından oluşan yeni kadroda şans bulan genç forvet, ilk golünü kaydederek skora katkı verdi.

19 MAÇLIK SERİ SÜRÜYOR

Kara Kartal, ligde çıktığı son 19 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. En son ligin dördüncü haftasında oynanan Göztepe deplasmanında gol atamayan Beşiktaş, o tarihten sonra çıktığı her lig maçında gol sevinci yaşadı. Kara Kartal, bu alanda ligin en iyisi olarak öne çıkıyor.

2026'DA SKOR SAYISI ARTTI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2026 yılında Süper Lig'de gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. 2026'da çıktığı 6 lig maçında 14 gol atan siyah-beyazlılar, skorer bir performans sergiledi. Beşiktaş söz konusu süreçte hiç yenilmezken 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN KRİTİK FİKSTÜRÜ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'ı kritik bir süreç bekliyor. Süper Lig'de 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak Kartal, 4 Mart Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, 7 Mart Cumartesi ise ezeli rakibi Galatasaray ile önemli bir derbi maçına çıkacak.