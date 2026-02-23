Olaitan-Orkun-Oh

Süper Lig'de son haftalarda ritmini bulmaya başlayan ve yükselişini sürdüren Beşiktaş, zorlu Göztepe engelini çok rahat geçti. Karşılaşma öncesinde 1 puan önünde yer alan İzmir ekibini 4-0 gibi ezici bir skorla deviren siyah-beyazlılar, 43 puanla 4. sıranın yeni sahibi oldu. Avrupa potasında kendisini bulan Beşiktaş, karşılaşmaya da oldukça hızlı başladı. Henüz 9. dakikada Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafayla topu filelere göndermeyi başardı.

BASKIYI HİÇ BIRAKMADI

Baskısını sürdüren Beşiktaş, bu kez 36'da Asllani'nin pasında Murillo'nun topu tavana asmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarı da Beşiktaş'ın baskılı oyunu ile geçti. 59'da Orkun'un pasında Olaitan soldan topu iyi sürdü ve eski takımına karşı golü buldu. 74'te takımın Güney Koreli yıldızı Hyun-Gyu Oh skoru belirleyen isim oldu.

Süper Lig'de son 12 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar, yükselişini sürdürürken, futboluyla da geleceğe güven aşıladı.

SEZONUN EN İYİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe galibiyetinin ardından oyuncularını tebrik etti. Sezonun en iyi futbolunu sergilediklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti: "Göztepe iyi takım, savaşçı bir takım. Hem oyunu kazanmak hem skoru kazanmak mutluluk verici. Bu sezon ilk defa böyle bir maç oynadık. Hep sıkıntılı süreçlerden geçtik.

Yavaş yavaş işler düzeliyor bence. Bugünkü takımın mücadelesi, isteği, arzusu, oyun planına sadakat... Bana göre Beşiktaş formasına yakıştı. Yavaş yavaş camia birleşiyor. Biz de başarılı olmak için bu işi yapıyoruz. Mutlu etmek için yapıyoruz. Bugünkü oyun her tarafıyla tatmin ediciydi. Sezonun en iyi oyunuydu.

Aldığımız skor, oynadığımız oyun sezonun en iyisiydi.

Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hep tartışılıyoruz ama bu işlerde Serkan Reçber'in başarısını göz ardı etmemek lazım. Bilgisi birikimi çok değerli."

OLAITAN SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Göztepe'den 5 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Junior Olaitan, eski takımına karşı ilk kez forma şansı buldu.

Sahaya ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada harika bir gole imzasını attı. Attığı golden sonra eski takımına saygı gösteren ve sevincini abartmayan Junior Olaitan, gecenin yıldızlarından birisi oldu.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar Göztepe mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran Beşiktaşlı taraftarlar takımlarına 90 dakika destek verdi ve gelen gollerde büyük coşku yaşadı.

PIONTEK UNUTULMADI

A Milli Takım ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden 85 yaşında vefat eden Sepp Piontek, dünkü karşılaşmada da unutulmadı.

Tüpraş Stadı'nda maç öncesinde Alman teknik adam için saygı duruşu yapıldı.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta ligde son oynanan Başakşehir mücadelesine göre kadroda iki değişiklik vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın sakatlıkları bulunan El-Bilal ve Djalo'nun yerine, Asllani ile Murillo'yu sahaya sürdü. İki isim de skor katkısı yaptı.

DJALO RİSKE EDİLMEDİ

Siyah beyazlı takımın savunmadaki yıldızı Tiago Djalo, ağrıları nedeniyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı. Hem sol hamstring kasında ağrısı olan hem de hastalığı bulunan Djalo, dünkü mücadelede riske edilmedi.

ERSİN'E TAM DESTEK

Zorlu Göztepe mücadelesi öncesinde Beşiktaş tribünleri kaleci Ersin Destanoğlu'na büyük destek verdi. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında yaptığı 4 kurtarışla dikkat çeken Ersin, mücadele öncesinde tribünlere çağrılarak alkışlandı.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Beşiktaş'ın F.Bahçe ile oynadığı basketbol maçıyla birlikte Süper Lig'deki Göztepe mücadelesinin aynı saate gelmesi taraftarları böldü.

Ancak siyah-beyazlı spor severler iki mücadeleye de büyük ilgi gösterdi.