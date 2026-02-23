Koreografi

Siyah-beyazlı takımın devre arasında Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, 'nokta atışı' transfer olduğunu bir kez daha gösterdi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Göztepe savunmasına baskı yapan Güney Koreli golcü, skora katkı verme alışkanlığını sürdürdü.

24 yaşındaki futbolcu 74'üncü dakikada gözlerimizin pasını sildi.

SERİYE BAĞLADI

Cerny'nin pasında topla buluşan Oh, sağ çaprazdan kaleye adeta füze gönderdi ve kaleci Mateusz Lis'i mağlup etti.

'Kore Boğası' 3'üncü maçında 3'üncü golünü kaydetti. Alanyaspor maçında şık bir röveşatayla açılışı yapan, Başakşehir sınavında ise 1 gol, 1 asistle oynayan Oh, 4 gole direkt etki etti. Güney Koreli golcü ayrıca Alanyaspor karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmıştı.

NDIDI GOLLE DÖNDÜ, MORAL BULDU

Babasının cenazesi nedeniyle ülkesi Nijerya'ya gittiği için Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayan Wilfried Ndidi, Göztepe karşısında ilk 11'de forma giydi. Tecrübeli orta saha, soldan kullanılan kornerde Orkun'un asistinde iyi yükselerek kafayla topu ağlarla buluşturdu, moral buldu.

Ndidi siyah-beyazlı formayla ligdeki ikinci golünü kaydetti.

7'NCİ HARİKA ORKUN

Orkun, Göztepe karşısında futbol resitali sundu. 2026'ya müthiş bir giriş yapan ve her geçen gün performansının üstüne koyan 25 yaşındaki yıldız, Ndidi'ye asist yaptı.

Milli futbolcu, Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda 2-0 kazandığı Konyaspor karşılaşmasında da benzer bir biçimde Nijeryalı orta sahaya kornerden gol pası vermişti.

5 GOL, 2 ASİST

Takımını orta sahada orkestra şefi gibi organize eden Orkun Kökçü, son 7 karşılaşmada tam 7 gole katkı sundu.

Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor (Türkiye Kupası) Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında fileleri havalandırmıştı. Kayserispor maçının ardından dün akşam da asist yapan Orkun, 5 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

EMİRHAN SAKATLANDI

Emirhan Topçu, 68'inci dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Jeferson'un topla müdahalesine izin vermemek için taç çizgisine doğru koşu yapan 25 yaşındaki savunmacı, sakatlanarak yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği siyah-beyazlı oyuncu, 71'inci dakikada yerini Uduokhai'ye bıraktı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart cezası sınırında bulunan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Göztepe maçında sarı kart gören milli yıldız, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı 3 maçı da kazanamamıştı. Siyahbeyazlılar dün akşam İzmir temsilcisini 4-0 gibi farklı skorla yenerek kötü seriye de son vermiş oldu.

ÜÇ MAÇTIR GOLÜ YOK

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda form olarak büyük düşüş yaşayan Göztepe, hücum anlamında sıkıntı çekiyor. Konyaspor'la deplasmanda ve Kayserispor ile evinde golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, dün akşam da ağları havalandıramadı.

STOILOV: ÇOK HATA YAPTIK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stoilov yenilgiyi yorumladı.

Bulgar teknik adam şöyle konuştu: "Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok kötü bir sonuç. Çok üzgünüm.

Basit hatalar yaptık, kalemizde goller gördük. Bireysel hatalar bu akşam çok fazlaydı. İstemediğimiz bir skorla karşılaştık."

ALKIŞLANAN KRİTİK MÜDAHALE

Emmanuel Agbadou, savunmada kusursuza yakın bir performans sergiledi. 34'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Janderson'un şutunda topa kayarak müdahale eden 28 yaşındaki oyuncu, tribünlerden alkış aldı.

MURILLO PARMAK ISIRTTI

Marsilya'dan renklere bağlanan Amir Murillo, gecenin iyileri arasındaydı. Panamalı sağ bek, sağ kulvarda ileri-geri çalıştı.

36'ncı dakikada sağ çaprazdan fileleri sarsan Murillo, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı.