CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 1 numara Altay

1 numara Altay

Siyah-beyazlı yönetim yaz döneminde Manchester United forması giyen Altay Bayındır’ı renklerine bağlamayı hedefliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
1 numara Altay

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber önderliğinde gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan siyah-beyazlılar, transferi son anda gerçekleşmeyen Altay Bayındır'ı renklerine bağlamak için kararlı. Beşiktaşlı yetkililer, geride kalan kış döneminin son günlerinde 5 milyon euro karşılığında milli eldiven için Manchester United ile anlaşma sağlamış, ancak Premier Lig devi son anda kararından caymıştı. Başkan Serdal Adalı'nın yaz döneminde bir kez daha İngiliz ekibi ile masaya oturup 27 yaşındaki file bekçisinin transferine son noktayı koyması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

2.5 yıl önce Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek. Senne Lammens'in transferinden sonra Premier League'de tam 20 maç yedek kulübesinden çıkamayan tecrübeli eldiven, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Milli file bekçisinin yeniden Süper Lig'e dönüp Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58