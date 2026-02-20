1 numara Altay

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber önderliğinde gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan siyah-beyazlılar, transferi son anda gerçekleşmeyen Altay Bayındır'ı renklerine bağlamak için kararlı. Beşiktaşlı yetkililer, geride kalan kış döneminin son günlerinde 5 milyon euro karşılığında milli eldiven için Manchester United ile anlaşma sağlamış, ancak Premier Lig devi son anda kararından caymıştı. Başkan Serdal Adalı'nın yaz döneminde bir kez daha İngiliz ekibi ile masaya oturup 27 yaşındaki file bekçisinin transferine son noktayı koyması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

2.5 yıl önce Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek. Senne Lammens'in transferinden sonra Premier League'de tam 20 maç yedek kulübesinden çıkamayan tecrübeli eldiven, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Milli file bekçisinin yeniden Süper Lig'e dönüp Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.