CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Birinci kalecim sensin

Birinci kalecim sensin

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında gösterdiği performansla galibiyeti getiren en önemli isimlerden birisi oldu. Alanyaspor maçında tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da güvenini kazandı. Başakşehir maçında yeni transfer Vasquez'in kaleye geçmesi beklenirken, Sergen Yalçın'ın Ersin'e kaleyi emanet ederek genç eldivene, "Birinci kalecim sensin" mesajını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Birinci kalecim sensin

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında gösterdiği performansla galibiyeti getiren en önemli isimlerden birisi oldu. Alanyaspor maçında tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da güvenini kazandı. Başakşehir maçında yeni transfer Vasquez'in kaleye geçmesi beklenirken, Sergen Yalçın'ın Ersin'e kaleyi emanet ederek genç eldivene, "Birinci kalecim sensin" mesajını verdi.

Ersin de Başakşehir galibiyetinde hocasını mahcup etmedi ve yaptığı 4 kurtarışla Beşiktaş'ı adeta ipten aldı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
İşte Tedesco'nun N. Forest maçı 11'i!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Kasım Garipoğlu'nun villasında genç kızlara tuzak: İçeceklerine uyuşturucu atıp bağımlı hale getirdiler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 01:19
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 01:19
Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." Montella'dan dikkat çeken sözler! "G.Saray maçını izlerken..." 01:19
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 01:19
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 01:19
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 01:19
Daha Eski
Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! Benfica'dan Vinicius Jr. açıklaması! 01:18
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 01:18
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 01:18
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 01:18
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 01:18
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 01:19