Beşiktaş'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında gösterdiği performansla galibiyeti getiren en önemli isimlerden birisi oldu. Alanyaspor maçında tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da güvenini kazandı. Başakşehir maçında yeni transfer Vasquez'in kaleye geçmesi beklenirken, Sergen Yalçın'ın Ersin'e kaleyi emanet ederek genç eldivene, "Birinci kalecim sensin" mesajını verdi.

Ersin de Başakşehir galibiyetinde hocasını mahcup etmedi ve yaptığı 4 kurtarışla Beşiktaş'ı adeta ipten aldı.