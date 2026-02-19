CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, ara transferde İngiliz devi Manchester United’dan kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı milli kaleci Altay Bayındır için bir kez daha harekete geçti. İngiliz ekibinin sezon içinde yaşadığı kaleci sıkıntısı nedeniyle Altay’ı devre arasında bırakmadığı ancak yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Kontratı 2027’de bitecek 27 yaşındaki tecrübeli eldivenin de Beşiktaş’a sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon ManU’da 6 maçta oynayan Altay, kalesinde 11 gol gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Altay ısrarı sürüyor
Beşiktaş, ara transferde İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı milli kaleci Altay Bayındır için bir kez daha harekete geçti. İngiliz ekibinin sezon içinde yaşadığı kaleci sıkıntısı nedeniyle Altay'ı devre arasında bırakmadığı ancak yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Kontratı 2027'de bitecek 27 yaşındaki tecrübeli eldivenin de Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon ManU'da 6 maçta oynayan Altay, kalesinde 11 gol gördü.
