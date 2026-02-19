22 milyon hisse satıldı

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, ana ortak olduğu BJKAS paylarından 22.000.000 adet hissenin 17 Şubat 2026 tarihinde 1,64 – 1,68 TL fiyat aralığından satıldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün şirket sermayesindeki payı %71,5'ten %69,62'ye geriledi.