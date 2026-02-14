Yönetim gayet başarılı

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Katıldığı bir organizasyonda soruları yanıtlayan Fikret Orman, "Bana 'aday ol' diyorlar ama şu anda Beşiktaş'ta bir seçim ortamı yok. Mevcut yönetim göreve başlayalı henüz bir yıl bile olmadı" dedi. Beşiktaş'ın projeleri için ise Orman, "Dikilitaş projesinde başkanı ve yönetim kurulunu çok başarılı buluyorum. Ben, onu da Beşiktaş'ın kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu haliyle 150–200 milyon euro gelir gelecekmiş; kendimiz yaparsak 300 milyon civarında bir gelir olur" yorumunu yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
