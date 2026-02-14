Taktik ve kondisyon çalışması

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı gerçekleştirildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
