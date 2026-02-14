Sergen Yalçın-Nuri Şahin düellosu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Başakşehir'deki kritik maç, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin arasındaki geçmiş söz düellosu nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesini, "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da 2 yıl çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor?" şeklinde eleştirmişti. Şahin ise Yalçın'ın bu eleştirisine güldüğünü belirterek, Dortmund gibi büyük bir kulübün kendisini hangi kriterlerle göreve getirdiğinin sorgulanabileceğini ancak bu söylemlerin daha çok reyting amacı taşıdığını ifade etmişti. İkili arasında 2024 yılında yaşanan bu polemik sonrasında Pazar günü oynanacak olan kritik maçta yaşanacaklar, merakla bekleniyor.