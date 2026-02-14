CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın-Nuri Şahin düellosu

Sergen Yalçın-Nuri Şahin düellosu

Yalçın’ın yorumcuyken eleştirdiği Şahin’le karşılaşması merak ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Sergen Yalçın-Nuri Şahin düellosu
Başakşehir'deki kritik maç, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin arasındaki geçmiş söz düellosu nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Dortmund'un Nuri Şahin'i göreve getirmesini, "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalya'da 2 yıl çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor?" şeklinde eleştirmişti. Şahin ise Yalçın'ın bu eleştirisine güldüğünü belirterek, Dortmund gibi büyük bir kulübün kendisini hangi kriterlerle göreve getirdiğinin sorgulanabileceğini ancak bu söylemlerin daha çok reyting amacı taşıdığını ifade etmişti. İkili arasında 2024 yılında yaşanan bu polemik sonrasında Pazar günü oynanacak olan kritik maçta yaşanacaklar, merakla bekleniyor.
Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Chris Paul basketbola veda etti! Chris Paul basketbola veda etti! 01:32
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da! 01:07
Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." Usta yorumcudan Icardi iddiası! "Kilo verme sebebi..." 01:02
G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! G.Saray sahasında zorlanmadan kazandı! 01:02
Okan Buruk'tan Juventus sözleri! Okan Buruk'tan Juventus sözleri! 01:01
Daha Eski
Zirvede fark yeniden 2 maç! Zirvede fark yeniden 2 maç! 01:01
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı 01:01
Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:01
F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! F.Bahçe Beko Yunanistan'da geri döndü! 01:01
Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! Pana'lı oyuncular yenilgiyi hazmedemedi! 01:01
Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! Icardi'den rekor ve Juventus maçı sözleri! 01:01