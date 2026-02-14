CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ndidi'nin durumu belirsiz

Ndidi’nin durumu belirsiz

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde orta saha ve hücum hattında değişiklikler bekleniyor. Özellikle babasının cenazesi için Nijerya'ya giden yıldız orta saha Wilfred Ndidi'nin durumu merak ediliyor. Ndidi'nin maçta oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Ndidi’nin durumu belirsiz
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde orta saha ve hücum hattında değişiklikler bekleniyor. Özellikle babasının cenazesi için Nijerya'ya giden yıldız orta saha Wilfred Ndidi'nin durumu merak ediliyor. Ndidi'nin maçta oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
