Ndidi’nin durumu belirsiz

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde orta saha ve hücum hattında değişiklikler bekleniyor. Özellikle babasının cenazesi için Nijerya'ya giden yıldız orta saha Wilfred Ndidi'nin durumu merak ediliyor. Ndidi'nin maçta oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
