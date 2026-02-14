Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'tan sadece sahada değil, ekonomik ve global anlamda da büyük beklenti içine girdi. 14 milyon euro'luk Oh hamlesi, maddi anlamda çok daha fazlasını kazandıracak umudu var. Başkan Serdal Adalı, Güney Kore ve Panama'da (Murillo transferi sonrasında) Kartal Yuvası açılması için çalışmaların başladığını müjdeledi. İlk maçında da Alanya ağlarını rövaşatayla havalandırıp, taraftarların beğenisini kazanan Oh'a, ülkesinden de büyük övgü geldi. Kore basını Oh'u "Kore Boğası" olarak tanımlarken, azmi ve enerjisini efsanevi anime karakteri Tsubasa'ya benzetti.