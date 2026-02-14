CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kartal Başakşehir'den kanatlanacak

Beşiktaş, Alanya beraberliğini telafi etmek için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapan Kara Kartal, Başakşehir deplasmanında yeni transferleriyle güç gösterisi yapacak. 3 puana kilitlenen siyahbeyazlılar, iyi bir futbolla kazanarak taraftarlarını umutlandırmak istiyor.

Kartal Başakşehir'den kanatlanacak

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Alanyaspor karşısında 2-0'dan geri dönen ancak 3 puana ulaşamayan Beşiktaş, rotasını Başakşehir deplasmanına çevirdi. Kara Kartal'ın hedefi; 4 puan altında yer alan rakibini mağlup ederek, yeniden çıkış başlatmak. Yeni transferleriyle Başakşehir deplasmanında güç gösterisi yapacak siyah-beyazlılar, deplasmandaki dalgalı performansına da son vererek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Bu sezon dış sahada 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, istikrarsız grafiğine son vermek istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, Başakşehir deplasmanını yeni bir başlangıç olarak görüyor.

PANAMALI MURILLO İLK 11'E

Beşiktaş'ta yarınki Başakşehir maçı öncesinde kadro tercihinde de değişikliklerin olması bekleniyor. Ara transfer döneminde kadroya katılan Agbadou, Hyeon-Gyu Oh ve Junior Olaitan, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 2-2 sona eren mücadelede sonradan oyuna dahil olan Amir Murillo'nun ise Başakşehir deplasmanındaki kritik maça, ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Panamalı sağ bek, sezonun ilk yarısında Fransız devi Marsilya'da forma giydiği 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SAVUNMADA YİNE DEĞİŞİM

Alanya maçına Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Agbadou'yla başlayan Sergen Yalçın, Başakşehir maçında defansı yenileyecek. Sağ bekte Murillo beklenirken, Agbadou'nun yanında ise bu kez Djalo'nun olacağı öğrenildi. Sol bekte de Rıdvan'ın yeri garanti.

SON DAKİKA
