Kale Vasquez’in

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in kritik virajlarından biri olan Başakşehir deplasmanına hazırlanırken Ümraniye'den kaleci haberi geldi. Alanyaspor karşısında yaşanan puan kaybı ve tribünlerin yoğun protestosuna maruz kalan Ersin Destanoğlu'nun mental olarak yıprandığı dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu baskıyı kırmak ve genç kalecisini korumak adına Başakşehir maçında formayı yeni transfer Kolombiyalı Devis Vasquez'e vermeyi planlıyor. Vasquez'in antrenman performansının teknik heyetin beğenisini de kazandığı öğrenildi. Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından faturanın sadece kaleciye kesilmesine karşı çıkmış, "Bir oyuncunun, hele Ersin gibi altyapıdan yetişmiş birinin ön plana çıkarılmasını doğru bulmuyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ersin Destanoğlu, bu sezon oynadığı 17 maçın 5'inde kalesini kapattı. Vasquez ise bu sezon henüz resmi bir karşılaşmada oynamadı.