Asllani ve Toure ilk 11’e

Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta iki cezalı isim kadroya dönüyor. Henüz ilk maçında Konya karşısında kırmızı kart gören Asllani, cezasını tamamladı ve Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. Cezası biten bir diğer isim olan El Bilal Toure'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Başakşehir karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta iki cezalı isim kadroya dönüyor. Henüz ilk maçında Konya karşısında kırmızı kart gören Asllani, cezasını tamamladı ve Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. Cezası biten bir diğer isim olan El Bilal Toure'nin de ilk 11'de olması bekleniyor.