Altay takibi sürüyor

Beşiktaş, ara transferde alamadığı milli kaleci Altay Bayındır'dan vazgeçmiş değil. Siyah-beyazlılarda kaleci planlaması yakından takip ediliyor. Vasquez ile Ersin Destanoğlu'nun performansı, kadro yapılanmasında belirleyici olacak. Teknik heyetin iki ismin form durumuna göre karar vereceği öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlı yönetim şimdiden Altay Bayındır için temaslara başladı ve sezon sonunda transferi sonuçlandırmak adına girişimlerini sürdürüyor. Kara Kartal'ın, yaz döneminde tüm şartlarını zorlayarak 27 yaşındaki eldivenin transferini bitirmeye çalışacağı belirtildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
