Hakem Mehmet Türkmen’le 6’ncı kez

Beşiktşa'ın Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. 31 yaşındaki hakem 5 kez Kartal'ın maçında düdük çaldı. Beşiktaş 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Türkmen sezonun ilk yarısında oynanan GöztepeBeşiktaş maçını yönetmiş, İzmir ekibi karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
