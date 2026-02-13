Chermiti radara girdi

Kış dönemini hareketli geçiren siyahbeyazlılar Yasin Özcan, Asllani, Olaitan, Murillo, Oh, Agbadou ve kaleci Vasquez'i renklerine bağlamıştı. Kadrosunu adeta sil baştan değiştiren Beşiktaş'ın yaz dönemi hedefleri belli oldu. Zuriko Davitashvili ve Altay Bayındır'ı kadrosuna katmayı planlayan Kartal'ın Glasgow Rangers forması giyen Youssef Chermiti'yi de yakın takibe aldığı ileri sürüldü. Foot Africa'nın haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar, Tunus asıllı Portekizli golcüyü transfer listesine dahil etti. Youssef Chermiti kış döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlıların yaz transfer penceresi açıldığında 21 yaşındaki genç forvet için İskoç devi ile masaya oturacağı ve resmi adımları atacağı aktarıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadroyu gençleştiren yönetimin Portekizli oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiği ve hücum hattında alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

6 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Bu sezon Glasgow Rangers'ta istikrarlı bir biçimde forma şansı bulan Youssef Chermiti, 28 maçta görev aldı. Premiership'te 4 kez ağları sallayan ve 2 de gol pası veren 21 yaşındaki futbolcu, 6 gole direkt etki etti. İskoç temsilcisi yaz transfer döneminde Chermiti transferi için Everton'a 8.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun sezon sonunda Rangers'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Youssef Chermiti 1.92'lik boyunun verdiği avantajla hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Kornerlerde takımı için güçlü bir silah haline geliyor. Sırtı dönük top saklama özelliğine sahip olan 21 yaşındaki golcü, yakın mesafeden de iyi bir bitirici. Fizik ve kondisyon olarak güçlü olan Chermiti, 3'üncü bölgede yapılan baskı için ideal bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ve gelişime açık bir forvet.